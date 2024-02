Souveraineté énergétique : Roland Lescure repousse le projet de loi, lui préférant un débat

« Nous allons prendre le temps d'avoir une belle loi, qui nous protège tous et nous permette d'investir. » Dans sa première prise de parole depuis la conclusion du remaniement, Roland Lescure, aujourd'hui ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie à Bercy, a mis un frein aux attentes relatives au projet de loi sur la souveraineté énergétique. « Ce que je veux d'abord, c'est d'avoir un débat public, a déclaré le ministre au micro de l'émission Dimanche en politique sur France 3, ce dimanche 11 février. Évidemment, il y aura des dispositions législatives qui passeront à l'Assemblée (nationale), donc il y aura une loi d'une manière ou d'une autre. »

Une loi « dans l'année »

Autrement dit, le ministre repousse la présentation de ce projet de loi, a priori, au-delà du « premier semestre » et se donne « jusqu'à la fin de l'année au plus tard ». Entre-temps, il affirme avoir « pris contact avec toutes les associations qui s'intéressent à l'électricité », qu'elles concernent les producteurs ou les consommateurs, ainsi que des ONG. Il souhaite également discuter avec les « différents groupes parlementaires, pour voir s'ils sont prêts à coopérer dans un cadre législatif constructif » et dégager ou non une majorité politique sur le sujet. Selon lui, la nécessité d'un débat préalable sur « l'équilibre global » du système énergétique français prime, étant donné « qu'il n'y a pas d'urgence », évoquant le fait que le mécanisme actuel de « régulation électrique court jusqu'en 2025 ».

Pour rappel, la loi dite de souveraineté énergétique est attendue, sous une forme ou une autre, depuis le 1er juillet 2023 – échéance donnée au Gouvernement par la loi énergie-climat de 2019. L'avant-projet de loi, présenté aux institutions consultatives, a subi plusieurs allers-retours avec le retour du dossier entre les mains du ministère de l'Économie, début janvier. Une version définitive du projet de texte devait être présentée en Conseil des ministres au début du mois de février.

« Pour » de nouveaux forages pétroliers

Durant cette même intervention, Roland Lescure s'est par ailleurs exprimé sur les mobilisations en cours à La-Teste-de-Buch (Gironde), impliquant notamment Greta Thunberg, la célèbre militante suédoise. « Les lanceurs d'alerte comme Greta Thunberg ont été extrêmement utiles, (mais) je pense que leur temps est un peu passé. Maintenant, nous passons à l'action. » Cette manifestation s'est organisée en contestation des nouveaux permis d'exploitation pour huit nouveaux forages pétroliers, demandés fin décembre par l'entreprise Vermilion Energy. « Je ne peux dire (aux employés des sites d'extraction) que nous allons sortir du pétrole du jour au lendemain, a réagi le ministre, se disant « pour » ces nouveaux projets. Nous avons voté la fin totale des extractions de pétrole en France d'ici à 2040 [avec la loi Hulot de décembre 2017 ; NDLR], (mais avant) nous allons continuer à en extraire encore un peu. C'est autant de pétrole qui ne viendra pas d'ailleurs. »