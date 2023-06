Transports en commun : les besoins de recrutement s'accélèrent

L'abandon des moteurs thermiques n'est pas la seule solution envisagée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité. Un report modal, de la voiture individuelle vers les transports en commun, est également visé. Et pour cela, les moyens humains vont devoir s'accroître considérablement, d'après les résultats de deux diagnostics réalisés pour l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP) par Kyu Lab, le bureau d'études du cabinet Kyu, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt « Compétences et métiers d'avenir » financé par le plan France 2030.

D'après les diverses projections étudiées et professionnels interrogés, la branche nécessitera la création de 82 000 à 106 000 nouveaux postes, ajoutés aux 260 000 existants, d'ici à 2030. La plus grande part (63 000 à 68 000) concernera le renforcement des transports publics urbains (avec déjà 100 000 salariés), avec une prédominance dans les métiers de la conduite (44 000 à 50 000). Le transport ferroviaire, de voyageurs ou de marchandises, devra compter sur 19 000 à 38 000 professionnels supplémentaires.

Pour satisfaire ce besoin croissant, déjà tendu par la demande généralisée sur les métiers de la maintenance, Kyu Lab suggère de miser sur la formation. « Malgré une abondance de formations à l'heure actuelle (12 000 programmes et 1 500 certifications), la filière manque de compétences qui lui sont spécifiques, comme la régulation, la conduite de bus ou de tramway », soulignent les experts sollicités par l'UTP. Ces derniers suggèrent ainsi d'ouvrir une « école de la conduite décarbonée », avec des modules de formation de deux à trois jours pour « acculturer les jeunes diplômés ou les professionnels aux spécificités de la filière ». Ils proposent également de créer davantage de certifications spécialisées, notamment dans la maintenance d'équipements électriques, et d'organiser un partage des connaissances en « open source » sur la mobilité durable.