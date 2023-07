En ville, le réchauffement climatique génère aussi des îlots de chaleur en sous-sol

Les îlots de chaleur apparaissant en zones urbaines ne concernent pas seulement la surface. Dans une étude publiée le 11 juillet dans la revue Communications Engineering, Alessandro Rotta Loria, un chercheur américain de l'université Northwestern, à Evanston, près de Chicago, atteste d'un phénomène similaire en sous-sol. Et son impact va jusqu'à mettre en péril la solidité des infrastructures elles-mêmes.

Le scientifique a analysé trois années de relevés, effectués mensuellement entre 2020 et 2022, de plus de 150 thermomètres connectés installés en surface et dans les sous-sols urbanisés (caves, parkings et tunnels de métro) dans le quartier d'affaires du Loop, le Wall-Street de Chicago. « Les données indiquent que la température en sous-sol peut dépasser jusqu'à 25 °C celle des relevés réalisés en extérieur, affirme Alessandro Rotta Loria. Or, les sols, la roche et le béton se déforment généralement sous l'influence des variations de température et peuvent parfois mettre en péril le maintien des infrastructures, parfois de manière lente et invisible. »

D'après les conclusions d'une modélisation 3D, ces « îlots souterrains de chaleur » pourraient conduire à un gonflement de 12 millimètres du sous-sol, ce qui, sous le poids des immeubles à la surface, pourrait provoquer un effondrement de 8 millimètres. « Les villes européennes, constituées de vieux bâtiments, seront d'autant plus impactées par ces déformations, prévient le chercheur. Les infrastructures en brique, construits sur d'anciens modes architecturaux, ne sont pas adaptés à ces perturbations thermiques et aux nouvelles densités d'activités actuelles [notamment, en termes de trafic routier ; NDLR]. »

Pour y remédier, Alessandro Rotta Loria recommande d'importants travaux d'isolations thermiques en sous-sol. Et si ces derniers s'avèrent impossibles, il propose alors de se servir de ces îlots souterrains de chaleur. « Ces derniers représentent l'opportunité, à l'aide de technologies géothermiques, de capter et de réutiliser la chaleur pour réchauffer les logements en surface durant l'hiver. »