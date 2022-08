J'habite en agglomération parisienne, future immense ZFE. J'ai un véhicule un peu âgé qui fait 5 l/100km dont je ne me sers jamais en ville, juste pour en entrer/sortir. Avec cette réglementation, je n'aurai même plus le droit de rentrer chez moi avec : vais-je devoir le mettre à la casse et en racheter un autre, avec un bilan environnemental catastrophique (déchets, matériaux, fabrication dans un pays à fort bilan CO2, etc.) : ces oukases sont délirants !

dmg | Aujourd'hui à 10h36