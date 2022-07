Le chiffre du jour

32 862 hectares

C’est, selon les informations du Système européen d’information sur les incendies de forêt (Effis) de l’observatoire satellitaire Copernicus, la surface de forêts françaises brûlées cette année, au 18 juillet. Ce chiffre dépasse, en près de sept mois, la totalité des surfaces victimes d’incendies de forêt en un an, en 2021, à savoir 30 652 hectares. Le « méga-feu », débuté le 12 juillet et encore actif en Gironde, en est le principal responsable : il a déjà décimé plus de 14 300 hectares de forêt. En France, le triste record, vers lequel l’année 2022 semble se diriger, demeure détenu par l’année 1976 qui, marquée par une sécheresse exceptionnelle, avait vu brûler entre 80 000 et 105 000 hectares de végétation.