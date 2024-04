Le chiffre du 15 avril 2024

C’est le nombre moyen de jours cumulés (successifs ou non) de montée des eaux coïncidant à des vagues de chaleur, ou « tsunamis météorologiques », que les littoraux de la planète pourraient connaître chaque année entre 2025 et 2049 dans le pire scénario climatique. De tels événements se sont produits par exemple à Alicante en Espagne, en août 2021, avec une soudaine inondation côtière causée par une forte pression atmosphérique en pleine canicule (près de 50 °C en Méditerranée). Ces projections ont été publiées, le 11 avril, par deux chercheurs hongkongais dans la revueEn suivant le scénario « SSP5-8.5 » du Groupement international d’experts sur le climat (Giec), qui conduit à une hausse de la température mondiale de plus de 4,5 °C en 2100, les auteurs estiment qu’il s’agirait d’une augmentation de trente-et-un jours par rapport à la durée et au nombre des événements recensés entre 1989 et 2013. Et ce, sachant que ce scénario, d’après une précédente analyse du cabinet Carbone 4, mais demeure