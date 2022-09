Le chiffre du 6 septembre 2022

C’est le nombre de travailleurs dans le monde exposés aux rayonnements ionisants , selon l’Organisation internationale du travail (OIT).», prévient l’agence onusienne.En outre, les accidents dans les centrales nucléaires peuvent avoirnon seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les populations et l'environnementde prévention et de contrôle doivent donc être mises en place. À l’occasion de la conférence organisée par l’OIT et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), du 5 au 9 septembre à Genève (Suisse), plus de 500 experts internationaux vont échanger des informations et des expériences sur le renforcement de la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants.