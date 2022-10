Le chiffre du jour

C’est le nombre d’entreprises et d’institutions financières à avoir signé la déclaration « #MakeItMandatory » , à destination des chefs d’État de 52 pays. La SNCF, EDF, Engie, le groupe Axa ou encore L’Oréal en font partie, sur le plan français. Les signataires enjoignent leur gouvernement à. Cette demande fait écho aux conclusions d’un rapport des associations Business for Nature, Capitals Coalition et Carbon Disclosure Project sur ces possibles bénéfices économiques, publié en amont de la COP 15 sur la biodiversité, en décembre prochain, à Montréal.