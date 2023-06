Le chiffre du jour

2

Il s’agit de l’augmentation moyenne de la température planétaire, estimée sur la période 2013 à 2022. Elle est en hausse de, selon les auteurs d’une étude publiée le 8 juin dans Earth System Science Data . Le dernier rapport du Groupement international d’experts sur le climat (Giec), baptisé « AR6 » et paru en 2021, s’appuyait sur un réchauffement global de 1,07 °C sur la décennie 2010 à 2019. Même dépassement pour la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone (CO) : 417 parties par million (ppm) en 2022, à mesure de 55 milliards de tonnes émises par an, contre 410 ppm à la publication du dernier rapport. Par conséquent, les chercheurs estiment qu’à ce rythme, le budget carbone résiduel (à ne pas dépasser pour garantir au moins 50 % de chance de limiter le réchauffement à + 1,5°C d’ici à 2100), sera épuisé en six ans.