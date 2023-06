Le chiffre du 19 juin 2023

5,5 milliards d'euros

C’est l’enveloppe, prévue par le groupe Action Logement et l’État, pour la période 2023-2027, qui servira à financer les bailleurs pour la construction et la réhabilitation de logements sociaux et intermédiaires. Dans le cadre de sa nouvelle convention quinquennale, signée le 16 juin avec l’État, Action Logement produira 200 000 nouveaux logements en cinq ans et rénovera 200 000 autres.