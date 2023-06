Le chiffre du 20 juin 2023

Le plus grand volume de glace non-polaire risque de fondre presque dans son entièreté avant la fin du siècle, selon un rapport du consortium intergouvernemental de recherche de la région de l’Hindou Kouch himalayen (ICIMOD), qui regroupe des chercheurs des huit pays asiatiques recoupés par les chaînes de l’Himalaya, le Karakoram, l’Hindou Kouch et le Pamir., attestent les chercheurs.Avec un réchauffement de l’ordre de +1,2°C déjà constaté, la planète semble plutôt se diriger vers une augmentation de +3°C en 2100. Et ce, en sachant que le rythme de fonte des glaciers himalayens s’est accéléré de 65 % de plus entre 2011 et 2020 qu’entre 2001 et 2010.