Le chiffre du 23 juin 2023

51 milliards de dollars

C’est la somme que réclame le comté de Multnomah, dans l’État de l’Oregon, aux États-Unis, à plusieurs multinationales pétrolières, selon une information relayée par l’AFP. Il accuse la pollution due à l’énergie fossile issue de leurs activités d’être en partie responsable du « dôme de chaleur » qui s’est abattu sur l’ouest des États-Unis et du Canada en juillet 2021. À ces entreprises, telles Shell, Exxon Mobil ou encore BP, le comté demande 50 millions de dollars de dommages et intérêts, 1,5 milliard de dollars pour les dégâts futurs et 50 milliards de dollars pour un « fonds de réduction » des impacts sur les infrastructures du comté.