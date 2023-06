Le chiffre du jour

13 200 tonnes

C’est la masse des émissions de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) qui pourrait être réduite en trente ans dans l’UE si elles étaient interdites dans les mousses anti-incendie. C’est la conclusion du comité d’analyse socio-économique de l’Agence européenne des produits chimiques (Echa) dévoilée le 22 juin. La balle est maintenant dans le camp de la Commission européenne qui doit décider de proposer ou non cette interdiction, qui passera par une modification de la liste des substances soumises à restriction au titre du règlement Reach.