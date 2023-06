Le chiffre du jour

6,2 milliards d’euros

C’est le montant des subventions accordées par l’Union européenne au financement de 107 projets d’infrastructures de transport au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), dont c’est le second appel à projets. Plus de 80 % des projets concernent des lignes ferroviaires, des voies navigables intérieures et des routes maritimes, dans le cadre du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). La France en est le premier pays bénéficiaire, avec 15 projets sélectionnés pour un montant de 600 millions d’euros (M€), 405 M€ allant aux travaux du canal Seine-Nord-Europe. En sont également bénéficiaires les études sur le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, ainsi que la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan.