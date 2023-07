Le chiffre du 3 juillet 2023

- 4,2 %

C’est la proportion dans laquelle ont baissé des émissions de gaz à effet de serre (GES) en France pour le premier trimestre 2023 (hors puits de carbone) par rapport au premier trimestre 2022, selon le baromètre du Citepa. Plus précisément, le secteur du bâtiment affiche une réduction de 10 % et celui de l’industrie de 9 %. Elle est de - 2 % pour la production d’énergie, et le même taux est prévu pour l’agriculture. Pour le transport routier, le rebond s"est ralenti (+ 1 %) par rapport aux années précédentes, mais se révèle très marqué pour l’aérien : + 28 % pour les vols domestiques et + 38 % pour les vols internationaux.

Quant aux polluants atmosphériques, le Citepa relève une baisse de 7 % pour les émissions de particules fines (PM2,5), liée à celle du secteur du chauffage des bâtiments résidentiels (- 9 %). La diminution de 3 % des émissions de d’oxydes d’azote (NOx) s’explique par celles dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie et des bâtiments. Les émissions de NOx du transport sont en revanche stables.