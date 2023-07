Le chiffre du jour

L’été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, avec une moyenne de 20,30 °C (au lieu de 18,62 °C et le précédent record de 20,20 °C, en 2003). La France, en particulier, a subi la plus forte augmentation du continent au-dessus des moyennes de saison mesurées sur la période 1991-2020. Selon une étude menée par des chercheurs de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l’Institut de Barcelone pour la santé globale, cela ne s’est pas traduit par une mortalité record. Sur les 61 672 décès attribués à l’épisode caniculaire, compris entre le 30 mai et le 4 septembre 2022, 4 807 ont été recensés en France, 18 000 en Italie, plus de 11 000 en Espagne ou 8 000 en Allemagne. Cette discordance correspondrait à une concentration plus grande de populations à risque (en particulier, des personnes de plus de 80 ans), notamment en Espagne et en Italie.