Le chiffre du 1 août 2023

100

C’est le nombre de nouvelles licences d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières en mer du Nord annoncées par le gouvernement britannique, ce 31 juillet. Le Premier ministre, Rishi Sunak, estime que c’est « la bonne chose à faire » afin de garantir l’indépendance énergétique du pays. Sans toutefois abandonner l’objectif de zéro émission nette de carbone en 2050, qui sera atteint de manière « proportionnée et pragmatique », précise-t-il. Le gouvernement compte ainsi sur des projets de capture et stockage de carbone : deux ont d’ores et déjà été annoncés en Écosse.