Le chiffre du jour

C’est, en hectares, la surface de forêt tropicale que le gouvernement du Liberia serait sur le point de « louer » à une société d’investissement émiratie, Blue Carbon, pour une période de trente ans. Selon les révélations du journal, les négociations auraient débuté en mars 2023 et la signature finale du contrat, laquelle serait, pourrait être rendue publique en novembre prochain, lors de la COP 28 à Dubaï. Pour Blue Carbon, l’objectif de cette transaction serait d’investir dans des projets de conservation ou de reforestation afin d’obtenir des crédits carbone. En retour, le Liberia recevrait 10 % de leurs reventes sur les marchés internationaux correspondants, sous forme deCette potentielle opération d’écoblanchiment est déjà dénoncée comme telle par plusieurs ONG et sphères politiques libériennes. Le Parti du peuple libérien a appelé le gouvernement à interrompre les négociations jusqu’à ce que les populations locales concernées soient proprement informées et puissent donner leur accord, dans le cadre de la loi libérienne sur la propriété des terres. À noter que la surface ciblée représente environ 10 % de la superficie totale du pays (11 millions d’hectares) et comprend 400 000 hectares d’une aire naturelle protégée.