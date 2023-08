Le chiffre du jour

C’est la baisse minimale de la déforestation en Amazonie brésilienne entre juillet 2022 et juillet 2023, selon la ministre brésilienne de l’Environnement, Marina Silva, interrogée par The Guardian . Les chiffres exacts du système d’alerte par satellite Deter seront publiés dans les prochains jours – et pourraient même atteindre les 70 %. Un taux important qui s’explique principalement par les mesures adoptées par le président Lula, élu en octobre 2022, alors que la déforestation avait fortement augmenté lors du mandat de son prédécesseur, Jair Bolsonaro. Un sommet régional rassemblant les huit pays du bassin amazonien doit se tenir au Brésil, les 8 et 9 août prochains.