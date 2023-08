Le chiffre du jour

17,6 TWh

Il s'agit du montant (en térawatts-heure) des exportations nettes totales de la France au cours des six premiers mois de l’année 2023, selon un rapport du cabinet de conseil néerlandais, EnAppSys. Le pays retrouve ainsi son statut de principale nation exportatrice en Europe d’avant 2022, année avec un solde négatif de 16,5 TWh en raison de la crise européenne sur le gaz et de productions hydroélectriques et nucléaires historiquement basses. La France avait alors dû importer de l’électricité pour la première fois depuis 1980. Les exportations de ce début d’année sont dirigées principalement vers la Grande-Bretagne et l’Italie. « C’est grâce à notre parc nucléaire dont nous avons commencé à améliorer la performance », se félicite Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique.