Le chiffre du 11 août 2023

211,8 milliards d’euros

C’est le budget adopté par le gouvernement allemand, ce mercredi 9 août, pour son « Fonds pour le climat et la transformation » (KTF) – en hausse par rapport aux 177,5 milliards d’euros (Md€) initialement fléchés jusqu’en 2026. Cette enveloppe accrue permettra notamment de financer, cette fois entre 2024 et 2027, le développement des énergies renouvelables, des bornes de recharge électrique, du ferroviaire, ou encore le soutien à l’industrie verte. Mais la priorité est donnée à la rénovation des bâtiments et passoires thermiques avec un budget de 27 Md€ pour remplacer le chauffage au gaz et au fioul.