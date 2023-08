Le chiffre du 16 août 2023

50 %

C’est la probabilité que l’année 2023 soit la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, selon les scientifiques de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA). Il est même « pratiquement certain » (à plus de 99 %) qu’elle figurera parmi les cinq plus chaudes.

Le mois de juillet 2023 est d’ores et déjà le plus chaud enregistré à terre. Des records de température à la surface des océans ont également été battus ; tandis que la couverture de glace de mer a été la plus faible jamais recensée à l’échelle mondiale.