Le chiffre du jour

- 2,9 %

C’est la baisse des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’Union européenne au premier trimestre 2023, par rapport à la même période l’an passé, selon Eurostat. Cela correspond à 941 millions de tonnes équivalent CO2. En parallèle, le PIB a augmenté de 1,2 %. La plus forte baisse enregistrée concerne le secteur de la production et de la fourniture d’électricité et de gaz, avec -12,3 % d’émissions de GES. En revanche, celui des transports et du stockage affiche une hausse de 7,2 %. Sur les 27 États membres, 21 ont réduit leurs émissions.