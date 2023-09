Le chiffre du jour

6 milliards de tonnes

C’est la quantité moyenne de sable extraite chaque année (pour la construction ou la production de verre) de l’environnement marin à l’échelle mondiale, selon le centre d’analyse des données du Programme des Nations unies pour l’environnement (Pnue). « L’équivalent d’un million de camions-bennes par jour, souligne un communiqué onusien. Ce qui pose un risque majeur pour le littoral, mais aussi pour la biodiversité, en accroissant la turbidité et la pollution sonore. » Ces chiffres, répartis entre 2012 et 2019, ont été compilés sous la forme d’une nouvelle plateforme intitulée Marine Sand Watch. À titre de comparaison, les experts du Pnue estiment que le taux de reconstitution naturelle des réserves de sable nécessaires au maintien des côtes et de leurs écosystèmes se situe entre 10 à 16 milliards de tonnes par an.