Le chiffre du 11 septembre 2023

70,5 %

C’est la part de Français (sur la base d’un échantillon de 1 000 personnes interrogées en août) qui se disent pour l’interdiction totale du glyphosate dans les pays de l’Union européenne (11,9 % se disent contre), à l’occasion d’un sondage mené par Ipsos pour les associations Générations futures et Pesticide Actions Network Europe.

En moyenne, 61,9 % des autres citoyens européens interrogés (Allemands, Danois, Espagnols, Polonais et Roumains) partagent cet avis. Le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du Conseil de l’Union européenne (Scopaff) doit trancher cette question cet automne, compte tenu de l’expiration en décembre de l’autorisation actuelle de l’herbicide.