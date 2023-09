Le chiffre du jour

13 millions d'euros

C’est l’enveloppe allouée par France Énergies marines à un programme de recherche et d’innovation sur l’éolien offshore. Cinq projets de recherche, réunissant 45 partenaires publics et privés, se pencheront sur les effets du changement climatique (projet 2C Now), l’évaluation fine de la turbulence atmosphérique (Draccar-Nemo), l’utilisation d’ancrages hydrides pour les systèmes flottants (Bamos), la production d’hydrogène à partir d’éoliennes offshore (Opharm2) ou encore le suivi en temps réel de la mégafaune marine (Draccar-Mmermaid).