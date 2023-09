Le chiffre du jour

400

C’est le nombre de décès en excès estimé par Santé publique France lors de la troisième canicule de l’été qui s’est déroulée du 11 au 26 août dans 52 départements français, dont 19 en vigilance rouge. Soit une surmortalité de 5,4 %. La classe d’âge la plus touchée est celle des personnes âgées de 75 ans ou plus. Cette estimation n’est toutefois basée que sur 95 % des remontées pour cette période et ne porte pas sur les autres épisodes de canicule et de vagues de chaleurs survenus cet été.