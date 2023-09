Le chiffre du jour

2 milliards d'euros

C’est le financement que vient de sécuriser la société Verkor pour son projet de gigafactory de batteries au lithium-ion, à Dunkerque. Ce montant provient pour 850 millions d’une levée de fonds, 650 millions de la Banque européenne d’investissement et 650 millions de subventions directes de la part de la France dans le cadre du plan France 2030 et qui doivent encore être validées par la Commission européenne. Cette enveloppe d’aides comprend aussi le soutien de la Région Hauts-de-France et de la communauté urbaine de Dunkerque, qui émettront respectivement 60 millions et 30 millions d'euros de subventions. Située dans le port de Dunkerque, cette gigafactory aura une capacité de production initiale de 16 GWh/an et devrait être opérationnelle d'ici à 2025.