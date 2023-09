Le chiffre du jour

15 %

C'est la faible proportion des cibles des objectifs de développement durable (ODD) susceptibles d'être atteintes en 2030. Les autres stagnent ou reculent. Le constat a été établi par les États réunis à New York, lundi 18 septembre, lors du Sommet des ODD, et sera au cœur des débats de la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU), qui s’ouvre ce mardi 19 septembre. Dans une déclaration commune, les pays ont notamment souligné l’urgence de rehausser les ambitions climatiques collectives et clairement réitéré leur engagement à adopter des modèles d’activité durables, tout en soutenant l’action des pays en développement en la matière.