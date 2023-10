Le chiffre du 4 octobre 2023

- 4,3 %

C’est la baisse des émissions brutes de gaz à effet de serre de la France (c’est-à-dire sans prendre en compte les puits de carbone), entre le 1er janvier et le 30 juin 2023 par rapport au premier semestre 2022, selon les derniers chiffres du Centre interprofessionnel et technique d’études de la pollution atmosphérique (Citepa). Cette réduction s’explique principalement par les conséquences de la hausse des prix de l’énergie de la fin de l’année 2022 : une baisse du chauffage des bâtiments et de l’activité industrielle (en particulier en métallurgie), donc de leurs émissions de gaz à effet de serre (respectivement, de - 7 % et - 10 %) et, notamment, du dioxyde d’azote (- 3 %). La reprise d’une partie du parc nucléaire, à l’arrêt à la même période en 2022, a également permis une relative décarbonation du secteur (- 8 %). Néanmoins, malgré une légère baisse des émissions générées par le transport routier (- 1,5 %), la reprise post-Covid-19 du trafic aérien se poursuit, haussant les émissions dues aux vols domestiques de 25 % en un an.