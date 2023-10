Le chiffre du 5 octobre 2023

+ 1,40 °C

C’est la différence moyenne de température planétaire entre les neuf premiers mois de l’année 2023 et la moyenne préindustrielle (1850-1900). Selon les derniers chiffres du service de suivi du changement climatique de l’observatoire européen Copernicus (C3S), le mois de septembre 2023 a été le plus chaud jamais enregistré depuis 1940. Avec une température moyenne de 16,38 °C, il a été de 0,93 °C plus chaud que n’importe quel autre mois de septembre durant les trois dernières décennies (1991-2020) et 1,75 °C plus chaud qu’un mois similaire pendant la période préindustrielle. Pour Samantha Burgess, directrice adjointe du C3S, « à deux mois de la COP 28, la nécessité d’une action climatique ambitieuse n’a jamais été aussi urgente ».