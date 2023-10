Le chiffre du jour

10 millions d’euros

C’est l’enveloppe budgétaire qui sera consacrée aux trois programmes Cube Actee en 2024 pour encourager la sobriété énergétique des bâtiments publics tertiaires. À travers des défis d’économies d’énergie, les trois programmes visent à soutenir respectivement 400 écoles primaires dans le cadre de Cube.Ecoles, 400 collèges et lycées avec Cube.S et plus de 600 édifices répartis dans 100 communes dans le cadre de Cube.Ville.

Les précédents candidats ont réalisé en moyenne 11 % d’économies d’énergie dès la première année.

Le programme Actee est financé par le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE).