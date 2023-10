Le chiffre du jour

4,2 milliards d’euros

C’est le montant du budget total d’intervention de l’Agence de la transition écologique (Ademe) pour l’année 2024, validé par son conseil d’administration, le 19 octobre. Son adoption définitive doit encore passer par le vote du projet de loi de finances (PLF) pour 2024 au Parlement. Ce budget prévisionnel se maintient au niveau de l’année précédente (depuis revu à la baisse, autour de 3,6 milliards d’euros), mais reste plus d’un doublement en deux ans. Cette enveloppe globale comprendra une hausse des moyens humains, avec l’ouverture de 99 postes supplémentaires (+ 10 %) et le renforcement de plusieurs dispositifs de financement opérés par l’Ademe, dont les Fonds chaleur (+ 300 millions d’euros), vert (+ 220 millions d’euros), économie circulaire et adaptation, ou encore avec la création d’un Fonds sol s’appuyant sur 3 millions d’euros.