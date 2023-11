Le chiffre du jour

C’est le poids de la production, du transport et du stockage de l’alimentation dans les émissions mondiales de combustibles fossiles chaque année. Ce chiffre est issu d’une étude, publiée ce 2 novembre, par la Global Alliance for the Future of Food », pointe cette alliance de fondations philanthropiques. Ce rapport intervient avant la prochaine Conférence mondiale sur le climat (COP 28) qui se tiendra, du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Ilplaide l’alliance.