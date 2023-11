Le chiffre du jour

570

C’est le nombre de bâtiments de l’État qui vont intégrer le concours d’économies d’énergie Cube, soit plus de 1,7 million de mètres carrés de bâti. Des monuments historiques tels que l’Opéra national de Paris et l’hôtel des Invalides s’engagent dans cette compétition collaborative pour diminuer entre 15 et 30 % la facture d’énergie. Est également candidat l’hôtel de Roquelaure, qui abrite le ministère de la Transition énergétique et celui de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.