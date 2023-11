Le chiffre du jour

237,3 mm

C’est le cumul moyen (en millimètres) des précipitations observées en France pendant trente jours, entre le 18 octobre et le 16 novembre 2023. « C’est la première fois que la France enregistre un tel cumul sur trente jours consécutifs, toutes saisons confondues », affirme Météo-France. Le précédent record remontait à l’année 1988, sur trente-deux jours. Ces intempéries sont la conséquence d’un important « rail de dépressions », partant du nord-est de l’Amérique du Nord jusqu’en Europe de l’Ouest, en plein sur l’Hexagone. Un phénomène saisonnier accentué par des écarts de température de plus en plus grands, entre la chaleur subtropicale et la fraîcheur croissante des plus hautes latitudes.