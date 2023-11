Le chiffre du 20 novembre 2023

1,5 milliard de dollars

C’est le montant total des amendes que le groupe allemand Bayer est condamné à verser à trois citoyens américains, à la suite d’une décision du tribunal de Jefferson City, dans l’État du Missouri, ce vendredi 17 novembre. Ce jugement intervient en réaction au développement chez ces trois personnes de lymphomes non hodgkiniens, en concomitance avec une utilisation régulière du Round Up, le désherbant à base de glyphosate vendu par Monsanto, filiale de Bayer, sur leurs pelouses et les plantes de leurs jardins respectifs. Les trois plaignants se partageront 61,1 millions de dollars en dommages compensatoires et recevront chacun 500 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs. Le groupe allemand jugé coupable a annoncé, dimanche 19 novembre, son intention de faire appel.