Le chiffre du jour

C’est le nombre de projets de recherche qu’a choisi de financer l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) au terme de ses deux appels à projets annuels sur les questions environnement-santé-travail (PNR EST). Trente-neuf projets, sélectionnés au sein du dispositif « généraliste », porteront sur les perturbateurs endocriniens, la pollution de l’air, la pollution sonore en milieu aquatique ou encore la lutte antivectorielle. Les six autres s’intéresseront, quant à eux, plus particulièrement aux effets biologiques des radiofréquences, comme le déploiement de la 5G.Les projets se partageront, au total, 7,4 millions d’euros (M€) répartis entre l’Anses (6,7 M€), l’ITMO Cancer de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan) (0,4 M€) et l’Agence de la transition écologie (Ademe) (0,3 M€).