Le chiffre du jour

C’est le nombre de lobbyistes des énergies fossiles présents à la COP 28 à Dubaï, une présenceselon une nouvelle analyse de la coalition Kick Big Polluters. Coalition Out (KBPO). L'année dernière, la même enquête avait montré qu'au moins 636 lobbyistes des combustibles fossiles avaient eu accès aux négociations sur le climat de la COP 27, en Égypte, et 503 l'année précédente, à Glasgow. Cette année, la présence de l’industrie des fossiles s’est donc accrue, mais elle est surtout plus transparente. En effet, pour la première fois, les personnes participant à la COP 28 ont été tenues de signaler qui elles représentent, révélant ainsi de nombreux lobbyistes, explique KBPO. Pour Gaïa Febvre, responsable politiques internationales au Réseau Action Climat, cela montre une situation, estime-t-elle.