Le chiffre du 4 mars 2024

64 projets

C’est le nombre de projets territoriaux sélectionnés par le ministère de l’Agriculture pour le volet 2024 de l’appel à projets du Programme national alimentation durable. Ces projets locaux peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux (PAT) – 460 sont lancés aujourd’hui – ou de projets d’envergure nationale ou interrégionale comme, par exemple, celui porté par l’Association eau et agriculture durables du Châtillonnais, qui met en place des aides rémunérant les services environnementaux rendus par les agriculteurs et le développement de filières agricoles compatibles avec la ressource en eau.

L’appel à projets est soutenu financièrement par le ministère de l’Agriculture (3,3 M€), par l'Agence de la transition écologique (1 M€) et par le ministère de la Santé (540 000 euros). Le ministère de l’Agriculture prévoit de rajouter une enveloppe supplémentaire de 20 M€ pour 2024.