Le chiffre du 5 avril 2024

20 milliards de dollars

C’est le montant des subventions publiques que le gouvernement américain compte débloquer pour attirer des capitaux privés en faveur du financement de solutions énergétiques « propres » dans tout le pays. L’Agence de protection de l’environnement américaine (EPA) a sélectionné huit programmes de financement déjà actifs dans le pays pour se partager l’enveloppe et orienter leur activité vers les communautés les plus fragiles : « En finançant des dizaines de milliers de projets, ce réseau national de financement propre mobilisera des capitaux privés pour réduire la pollution climatique et atmosphérique tout en réduisant les coûts énergétiques, en améliorant la santé publique », explique l’administrateur de l'EPA, Michael S. Regan.

Dans le cadre de ce programme, les lauréats se sont engagés à atteindre un ratio de mobilisation de capitaux privés de près de 7 fois, soit, pour chaque dollar de subventions mobilisé, sept dollars seront récoltés, transformant les 20 milliards de dollars de fonds publics en 150 milliards de dollars d'investissement public et privé.