Le chiffre du jour

300 TWh

C'est la production nucléaire française pour 2020, selon EDF, soit une baisse de 20 à 30 % par rapport aux cinq dernières années (entre 379 et 417 TWh-térawattheures). EDF explique ce recul par l’adaptation de son programme d’arrêts pour maintenance. L’entreprise pourrait aussi suspendre la production de plusieurs réacteurs cet été et cet automne, afin d’économiser le combustible et assurer l’approvisionnement cet hiver. La production de 2021 et 2022 devrait être comprise entre 330 et 360 TWh.