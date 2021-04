Le chiffre du 23 avril 2021

19,1 %

C’est la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en France en 2020 selon les données provisoires du ministère de la Transition écologique. Un taux en deçà de l’objectif fixé par l’Europe à la France, à savoir 23 % (dont 10 % dans les transports). Prochain objectif ? 2030, selon la loi de transition énergétique de 2015 et la loi énergie climat de 2019. À cette échéance, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie devra atteindre 33 %, dont 15 % dans les transports, et 38 % dans la chaleur et le froid.