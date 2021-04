Le chiffre du 27 avril 2021

C’est le nombre de dossiers acceptés par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour verser MaPrime Rénov’ , sur les 185 237 demandes déposées au cours du premier trimestre 2021.59 % des dossiers déposés depuis début 2021 concernent des ménages aux revenus modestes et très modestes pour les aider à réaliser les travaux de rénovation énergétique de leur logement.Près de 58 000 demandes ont déjà été payées. Le montant total des primes qui seront octroyées s’élève à 317,4 millions d’euros. La prime moyenne accordée est de 2 715 euros. Le changement de système de chauffage (55 % des demandes) et les travaux d’isolation (34 %) sont les travaux les plus sollicités par les ménages.