Le chiffre du jour

50 %

C’est l’augmentation du risque de submersion marine à l’échelle mondiale en 23 ans. Grâce à des données d’altimétrie récoltées par satellite, une équipe internationale pilotée par l’IRD a pu mesurer la pente et l’élévation maximale des côtes du monde entier entre 1993 et 2015. Elle en a ensuite déduit le nombre d’heures par an où le niveau des vagues dépasse l’élévation maximale des côtes et constaté qu’en 23 ans, le risque de submersion marine avait augmenté de moitié. Cette accélération continuera et « sera clairement perceptible dès 2050 », alerte Rafaël Almar, qui a coordonné l’étude.