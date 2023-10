PFAS dans le Rhône : les résultats de la surveillance complémentaire attendus fin 2023

Où en est la contamination aux PFAS dans le Rhône ? Pour répondre à cette question, le 8e comité de suivi a présenté les derniers résultats des investigations réalisées dans les communes autour de la plateforme industrielle de Pierre-Bénite. Concernant les denrées alimentaires, les résultats des prélèvements effectués dans un jardin municipal de Pierre-Bénite (qui alimente les cantines gérées par la ville) sont en dessous des valeurs indicatives européennes pour les aubergines, courgettes et pommes de terre et en « léger dépassement » pour l'échantillon de carottes. Ceux de fraises prélevés en juin 2023 à Charly, Millery et Chasse-sur-Rhône montrent des « teneurs faibles » en PFAS.

En revanche, la recommandation de ne pas consommer les œufs et la viande de volailles élevées dans les poulaillers particuliers s'applique désormais dans 15 communes périphériques et trois arrondissements de Lyon. Les résultats de la nouvelle campagne de prélèvements élargie à 29 communes seront connus en novembre.

Le comité de suivi a également fait un point sur la surveillance des deux industriels, Arkema et Daikin. « Le suivi quotidien des rejets aqueux réalisé par les industriels et analysé par l'inspection des installations classées confirme que les rejets produits par Daikin demeurent faibles et maîtrisés et que les rejets produits par Arkema respectent les paliers de réduction imposés par l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2022 (quantités rejetées deux fois inférieures au palier de mars 2023 et déjà inferieures au palier de décembre 2022) », indique la préfecture. Elle note également que les contrôles inopinés des deux industriels en septembre confirment les résultats de l'autosurveillance.

Sur la base de l'étude de dispersion de rejets dans l'air des PFAS, la surveillance dans l'environnement a été renforcée par l'intermédiaire de deux arrêtés cet été. Des prélèvements ont été réalisés dans un premier périmètre de 500 mètres autour de la plateforme industrielle dans une douzaine de jardins potagers, dans les sols de trois écoles et du stade du Brotillon. Un second périmètre compris entre 500 mètres et jusqu'à 4 kilomètres a également été étudié : avec un échantillonnage dans un à deux jardins potagers par commune et les sols de quinze établissements scolaires. Les résultats seront publiés d'ici à la fin de l'année. « Une interprétation de l'état des lieux couplé à une évaluation quantitative des risques sanitaires devront ensuite être réalisées sous la supervision de la Dreal, accompagnées le cas échéant de recommandations d'usages », précise la préfecture.

Note La Mulatière, Brignais, Sainte-Foy-lès- Lyon, Feyzin, Saint Fons, Vernaison, Francheville, Solaize, Charly, Vourles, Chaponost, Pierre-Bénite, Oullins, Saint-Genis-Laval, Irigny