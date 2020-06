L'agence de l'eau Seine-Normandie veut soutenir des mesures d'adaptation au changement climatique

La restauration hydromorphologique de la Blaise (Haute-Marne ) devrait améliorer les conditions de vie pour les espaces aquatiques, limiter les assecs et mieux contrôler les crues.

Après l'agence de l'eau Adour-Garonne, le conseil d'administration de l'agence de l'eau Seine-Normandie a adopté des mesures pour soutenir le secteur de l'eau, et plus particulièrement les projets d'adaptation au changement climatique et de protection de l'accès à l'eau sur son bassin. Ces aides feront suite à une première série qui prévoyait notamment un soutien à l'hygiénisation des boues.

Ce plan est doté de 140 M€. Il découle de celui voulu par les comités de bassin pour accompagner la relance du secteur de l'eau. Bercy vient en effet de donner son aval pour que les agences de l'eau puissent décaisser de leurs fonds propres 500 millions d'euros au total.

Ce plan prévoit tout d'abord des augmentations de taux d'aides de l'agence de l'eau pour trois catégories de projets : les projets d'assainissement et de gestion des eaux de pluie ; les projets de sécurisation de l'alimentation en eau potable pour les territoires les plus exposés au risque de sécheresse ; les projets prioritaires de restauration de la continuité écologique des cours d'eau.

Ces augmentations de taux concerneront les dossiers déposés auprès de l'agence de l'eau avant le 30 avril 2021 et dont les travaux pourront être engagés d'ici la fin de l'année 2021.

L'agence prévoit également 27 M€ supplémentaires pour soutenir notamment l'agriculture durable, les expérimentations de paiements pour services environnementaux et les filières à bas niveau d'intrants.

Elle souhaite également maintenir des mesures de simplification du programme, notamment des délais applicables dans les conventions d'aides.