Paiements pour services environnementaux : la France se lance

Permettre des PSE grâce à la règle de minimis Certain ont démarré leurs paiements pour services environnementaux en amont du nouveau régime d'aide. Ils sont passés par un dispositif permis par l'Union Européenne pour encadrer le fonctionnement des aides aux entreprises : la règle de minimis. C'est le cas de l'Agence de l'eau Adour-Garonne mais également de deux initiatives du projet européen Chanel Payments for Ecosystem Services : l'expérimentation sur l'aire d'alimentation des captages de la vigne, entre les régions Centre et Normandie menée par Eau de Paris, et celle sur le bassin d'alimentation des captages du Tremblay-Omonville (Eure) initiée par le Syndicat d'eau du Roumois et du plateau du Neubourg (SERPN).

Dans ce cadre, les aides ne sont pas considérées comme des aides d'État. La condition : le montant total des aides octroyées à chaque agriculteur ne devra pas excéder un plafond de 20 000 € sur trois ans.

« Chaque agriculteur devra toutefois faire le point sur les aides dont il dispose car le plafond inclus également des soutiens comme les crédits d'impôt ou en cas de catastrophe naturelle », note Agnès Carlier, chef de service gestion des ressources en eau et agriculture de l'Agence de l'eau.