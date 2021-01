Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine succède à Martin Malvy à la présidence du comité de bassin Adour Garonne.

Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, a été élu à la présidence du Parlement de l'eau du bassin Adour Garonne. Un de ses premiers chantiers sera de « mener les débats en vue de l'adoption la plus large possible du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2022-2027 », a-t-il assuré. Il compte également « dynamiser la dimension scientifique et technique des travaux du comité, et (…) favoriser l'innovation en matière de solutions dédiées à l'eau ». Le bassin est particulièrement concerné par les impacts du changement climatique. L'Agence de l'eau prévoit ainsi un déficit hydrique en 2050 de 1,2 milliard de m3.

Il succède à Martin Malvy, à la présidence du comité de bassin pendant plus de douze ans. Toutefois sur proposition du préfet et du nouveau président, ce dernier sera président honoraire du comité de bassin.

La composition du comité de bassin renouvelée

Dans le cadre des évolutions prévues par la loi biodiversité de juillet 2016, le comité de bassin a renouvelé sa composition et celle de ses collèges : des représentants du Parlement et des collectivités territoriales, des représentants des usagers non économiques de l'eau et de personnes qualifiées, représentants des usagers économiques de l'eau et des représentants de l'État et ses établissements publics. « Cette assemblée est fortement renouvelée à plus de 60 %, indique dans un communiqué la préfecture de la région Occitanie et le comité de bassin. Exemplaire dans sa représentation géographique du grand Sud-Ouest, plus équilibrée dans la représentation femmes/hommes (42 femmes contre 18 lors de la précédente mandature), associant des représentants des collectivités de l'ensemble du territoire, des parlementaires, des industriels, des agriculteurs, des consommateurs et des associations de protection de la nature ».