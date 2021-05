Le Gouvernement veut développer la cyclo-logistique via les CEE

Le 3 mai, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a présenté un plan national pour développer la cyclo-logistique. Pour accélérer ce mode de livraison à vélo en zone urbaine, le ministère prévoit d'étendre le dispositif « ColisActiv' », financé par les certificats d'économies d'énergie (CEE). Ce programme, co-construit avec la fédération des usagers de la bicyclette (FUB), permettra de financer - jusqu'à deux euros par colis - les livraisons par vélo cargo. Il est déjà déployé dans quatre villes pilotes : la communauté urbaine Angers Loire Métropole, la communauté urbaine du Grand Reims, l'établissement public territorial Paris Est Marne Bois et le syndicat mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise. Dès le mois de juin 2021, toutes villes ayant mis en place une zone à faibles émissions (ZFE) ou qui en créent une en 2021 seront désormais éligibles au dispositif « sous réserve d'apporter un cofinancement ». Le ministère cite les communes du Grand Paris, Lyon, Grenoble, Aix-Marseille, Montpellier, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulon et Toulouse. Une augmentation de l'enveloppe financière à ce dispositif sera étudiée d'ici fin 2021.

Le ministère prévoit aussi de faciliter les prêts de vélos et de vélos cargo à assistance électrique pour les professionnels via le programme CEE « V-logistique » porté par l'Union Sport et Cycle et actif jusqu'à fin 2021. Enfin, le programme CEE « Ma Cycloentreprise » accompagnera la création d'entreprises cyclo-logistiques. Celui-ci est porté par l'énergéticien Eni avec l'association pour le droit à l'initiative économique (Adie) et l'association Boîte à vélo France.